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Kamu İşçileri İçin Zam Görüşmeleri Başladı

Kamu İşçileri İçin Zam Görüşmeleri Başladı
18.07.2025 13:20
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerine yönelik zam teklifi görüşmelerine devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kendilerine birinci 6 ay için yüzde 24, diğer 6 aylar için ise enflasyon oranında zam teklifini sunduğunu bildirdi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, gazetecilere açıklamada bulundu.

600 bin kamu işçisi adına bakanlığa davet edildiklerini belirten Ağar, kendilerine verilen üçüncü teklife ilişkin, "Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı ücretler kadar önemli." ifadelerini kullandı.

Ağar, pazartesi tekrar bir araya gelinerek sosyal haklar, iş düzeni ve iş yerine özgü sorunları görüşeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Burada bunu söylemek isterim. Biz her zaman masa başında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da diğer sosyal haklarla, iş yerine özgün sorunlarla, verilen bu yüzde konularıyla ilgili tekrar görüşmelere devam edeceğiz. İş sonuçlanmış değil."

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ koordinasyon kurullarının bugün tekrar bir araya gelerek teklifi değerlendireceğini belirten Ağar, görüşmelerde olumlu sonuç almayı temenni ettiklerini aktardı.

Ağar, önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydedeceklerini tahmin ettiğini söyledi.

"Dördüncü bir teklif daha mı verilecek, onu mu anlıyoruz bundan?" sorusuna Ağar, "Önümüzdeki hafta bu süreç süratle devam edecek. İş yerine özgü sorunlar çok önemli. Bu konuları da çözersek bir yere geliriz diye düşünüyorum." cevabını verdi.

"Çalışanlarımızın mutlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi çizmiş olacağız"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert ise bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştiğini, üçüncü teklifin bugün verildiğini belirtti.

Bakanlığın, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i davet ederek her iş kolunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesinin sevindirici olduğunu anlatan Sert, şöyle devam etti:

"Burada sendikal rekabet yapmıyoruz. Her sendika kendi iş kolunun sorunlarını zaten bakanlığa bildirdi, taslağa ilave ettik. Omuzumuzdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, 600 bin kamu işçisinin yükünü, sorumluluğunu sırtımızda taşıyan bir anlayışla mücadele verdiğimizi de kamuoyunun bilmesi lazım. Evet, süre çok uzadı. Bu yıpranmışlıklar, sahada beklentiler, elbette ki haklı talepler, sendikalarımızın haklı tepkileri tüm bunları bir tarafa bırakarak önümüzdeki süreçte inşallah bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız."

Kaynak: AA

Sendika, Kamu, Zam, Son Dakika

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