Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'a personelin özlük hakları raporunu sundu

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medua hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiğini bildirdi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in de yer aldığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Kahveci, TBMM çatısı altında görev yapan tüm personelin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talep ve beklentilerini TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ilettiklerini aktardı.

Kahveci, "Bunun yanı sıra kamu çalışanlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını, çalışma hayatının gündemini ve kamu hizmetlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hazırladığımız raporumuzu da kendileriyle paylaştık. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.