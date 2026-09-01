Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a personelin özlük hakları raporunu sundu - Son Dakika
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Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a personelin özlük hakları raporunu sundu

Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'a personelin özlük hakları raporunu sundu
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede, TBMM çatısı altında görev yapan tüm personelin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talep ve beklentiler ile kamu çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları aktarıldı. Kahveci, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan raporu da Kurtulmuş'la paylaştıklarını bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medua hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiğini bildirdi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in de yer aldığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Kahveci, TBMM çatısı altında görev yapan tüm personelin ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talep ve beklentilerini TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ilettiklerini aktardı.

Kahveci, "Bunun yanı sıra kamu çalışanlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını, çalışma hayatının gündemini ve kamu hizmetlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hazırladığımız raporumuzu da kendileriyle paylaştık. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Önder Kahveci, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a personelin özlük hakları raporunu sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu-Sen Başkanı Kahveci, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a personelin özlük hakları raporunu sundu - Son Dakika
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