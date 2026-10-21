Kamu Spor Oyunları şampiyonu İl Müdürlüğü takımı, İl Müdürü Köse'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kamu Spor Oyunları şampiyonu İl Müdürlüğü takımı, İl Müdürü Köse'yi ziyaret etti

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Kamu Spor Oyunları şampiyonu İl Müdürlüğü takımı, İl Müdürü Köse\'yi ziyaret etti
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2026 Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan İl Müdürlüğü voleybol takımı, İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti. Köse, şampiyonluğun birlik ve dayanışmanın göstergesi olduğunu belirterek sporcuları mücadele ve takım ruhu dolayısıyla tebrik etti.

2026 yılı Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan İl Müdürlüğü voleybol takımı, İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla bir araya gelen Köse, turnuvada elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyonluğun kurum çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın göstergesi olduğunu belirten Köse, turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhu dolayısıyla sporcuları tebrik etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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