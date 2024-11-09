Kamyon 13 Küçükbaş Hayvana Çarptı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kayakent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Faruk Şekercioğlu'na ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Telef olan 13 küçükbaş hayvan ile hasar gören kamyonun yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
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