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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
08.01.2024 - 17:06,
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Konya Caddesi Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Batuhan Ercan yönetimindeki 42 P 0092 plakalı pancar yüklü kamyon, Zehni Güngör'ün kullandığı 42 YZ 254 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyon, refüjdeki elektrik hattı direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Güngör ile kamyondaki Doğuhan Ercan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ercan da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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