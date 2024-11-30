Kamyon Şoförü Tutuklandı; Sürücü Belgesinin Yetersiz Olduğu Belirlendi

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KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI; SÜRÜCÜ BELGESİNİN YETERLİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan kamyonun şoförü İ.G. (23) gözaltına alındı. İ.G., jandarmadaki ifadesinde, kamyonun freninin tutmadığını ileri sürdü. Öte yandan İ.G.'nin sürücü belgesinin kamyon kullanmak izin yeterli olmadığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kazada yaralanan 7 kişiden 2'si, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir),