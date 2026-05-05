Kamyon Şoförü Yargılanıyor

Ankara'da 2 kız kardeşin ölümüne sebep olan kamyon şoförünün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Üneş ile maktul Anıl Gülçür'ün kızı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek, raporda sanık Üneş'in tamamen kusurlu, maktul yayalar Semra Çevik ve Anıl Gülçür'ün ise kusursuz olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Söz alan sanık avukatları, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, mahkemeden Üneş'in tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanık Üneş'in ilk celsede "Aynaya baksaydım yayaları görürdüm." şeklinde beyanda bulunduğunu belirterek, sanığın olası kastla hareket ettiğini bu nedenle tutukluluk halinin devamına ve en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, beyanların ardından cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Murat Üneş'in tutukluluk halinin devamını ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Üneş, müşteki avukatının söylediği şekilde beyanda bulunmadığını savunarak, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Murat Üneş'in imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Üneş idaresindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Üneş'in olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Murat Üneş'in, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.