Kamyondan Düşen Tomruk, Bir Kişinin Hayatını Aldı

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Bartın'da kamyondan düşen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Aracıyla Akçamescit köyündeki orman deposuna gelen Ekrem Ulusoy (58), kamyonu boşaltıldığı sırada kasadan kayan tomruğun altında kaldı.

Tomruğun altından çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulusoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.