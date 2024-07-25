Kamyonet Beton Direğe Çarptı, Sürücü Yaralandı

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KONYA'da beton direğe çarptıktan sonra savrulup, sitenin bahçe duvarında asılı kalan kamyonetin sürücüsü Selahattin Günay, yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi. Selahattin Günay yönetimindeki 42 ATN 794 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik hattına ait beton direğe çarptı. Savrulan kamyonet, bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada sürücü Selahattin Günay yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.