Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet devrildi, sürücü F.E. hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Söke-Kuşadası Çevre Yolu'nda, F.E.'nin kullandığı 07 NNY 34 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
F.E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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