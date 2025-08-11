Olay, Yeşilkent Mahallesi 557'nci sokakta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İki şüpheli park halindeki kamyonetin önce yanına geldi. Kısa sürede kamyonetin sol kapısını açan şüpheliler, aracı çalıştırdıktan sonra kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah kamyonetini yerinde bulamayan araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmaıs için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?