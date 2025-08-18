Kamyonet Kaza Yaptı, Şoför Sıkıştı

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce reklam panolarına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kamyonette sıkışan yaralı şoför, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Çevre Yolu üzeri Memba ışıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. yönetimindeki 34 FC 3062 plakalı kamyonetin freni patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki reklam panolarına çarpıp savrulduktan sonra trafik ışıklarına vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Ramazan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışması cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.