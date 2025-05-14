Kamyonet Uyarı Levhasına Çarptı

Avrasya Tüneli girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı levhasına kamyonetin çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Avrupa Yakası'ndan Avrasya Tüneli'ne seyir halinde olan kamyonet sürücüsü yükseklik sınırının bulunduğu uyarı tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, levhada hasar oluştu.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kamyonetin uyarı levhasına çarpması başka bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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