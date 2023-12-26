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KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
26.12.2023 - 06:12,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ANK 868 plakalı kamyonet, önünde yavaşlayan Bekir Osman Ç. (17) idaresindeki 16 BDS 641 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Enes Can A. (16) yaralanırken, kamyonet sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

17 GÜN ÖNCEDE KAZA YAPTI

Bu arada kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Bekir Osman Ç.'nin, 17 gün önce de otomobille giderken yol kenarında bulunan ağaca çarparak yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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