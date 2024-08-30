Burdur\'da Kamyonet Mıcır Yüklü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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BURDUR'da kamyonetin aynı yöne giden mıcır yüklü kamyona çarptığı kazada Resul Erdoğan (29) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya- Burdur kara yolunun Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada Ahmet S. (53) yönetimindeki 15 AAT 779 plakalı kamyonet, önünde giden Faruk B. (48) yönetimindeki 15 DJ 163 plakalı mıcır yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet S. ile yanında bulunan Resul Erdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Resul Erdoğan yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Faruk B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,