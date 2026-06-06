Kamyonetten Dökülen Meyve ve Sebzeleri Sürücüler Topladı - Son Dakika
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Kamyonetten Dökülen Meyve ve Sebzeleri Sürücüler Topladı

Kamyonetten Dökülen Meyve ve Sebzeleri Sürücüler Topladı
06.06.2026 19:33
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Bartın'da bir kamyonetten dökülen sebzeler, diğer sürücüler tarafından toplandı ve araca geri taşındı.

BARTIN'da seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveler, yoldaki diğer sürücülerin araçlarından inip toplamasıyla araca geri taşıdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Bartın-Ankara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler, kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Trafik, kara yoluna saçılan meyve sebzeler nedeniyle durdu. Araçlarından inen sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, dökülen meyve ve sebzeleri toplayıp araca geri taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bartın, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetten Dökülen Meyve ve Sebzeleri Sürücüler Topladı - Son Dakika

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