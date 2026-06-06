Dün akşam saatlerinde Bartın-Ankara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler, kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Trafik, kara yoluna saçılan meyve sebzeler nedeniyle durdu. Araçlarından inen sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, dökülen meyve ve sebzeleri toplayıp araca geri taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kamyonetten Dökülen Meyve ve Sebzeleri Sürücüler Topladı - Son Dakika
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