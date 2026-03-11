Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlyas Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.C'ye (59), seyir halindeki S.K'nin kullandığı 59 HB 169 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.