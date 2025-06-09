Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

ORDU'da yol kenarında yürürken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülser Uçan (75), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. Emrullah E. (34) yönetimindeki 52 ACJ 887 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Gülser Uçan'a çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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