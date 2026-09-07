KAN anketinde Eisenkot 23, Netanyahu 20 milletvekiliyle önde gidiyor - Son Dakika
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KAN anketinde Eisenkot 23, Netanyahu 20 milletvekiliyle önde gidiyor

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İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesi KAN'ın anketine göre Gadi Eisenkot'un partisi 23 milletvekiliyle birinci, Netanyahu'nun Likud'u 20 ile ikinci sırada. Yeni partilerin etkisiyle koalisyon hesapları karışırken, mevcut iktidar bloğu 52, muhalefet bloğu ise 51 sandalyede görünüyor.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde karışık bir görüntü çizen koalisyon hesapları, devlet televizyonu KAN'ın son anketiyle daha da karmaşık hale geldi.

KAN'ın son anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, 23 milletvekiliyle seçim yarışını mevcut Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun önünde götürüyor.

Likud'un 20 milletvekiliyle ikinci parti olmasına ve zayıflama eğilimini sürdürmesine rağmen aşırı sağcılar ve Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Harediler) oluşan mevcut iktidar bloğu, 4 milletvekili çıkarması beklenen Ofer Winter'ın liderliğindeki "Amcha Yisrael" (İsrail Halkı) Partisi'nin de desteğiyle toplam 52 sandalyeye ulaşıyor.

Eisenkot'un yarışı önde götürmesine karşın, KAN'ın bir önceki anketinde 55 milletvekili çıkarması öngörülen muhalefet bloğunun toplam sandalye sayısının gerileyerek 51'e düştüğü görülüyor.

Bu tablonun ortaya çıkmasında, her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel ve Yaron Zelekha tarafından kurulan yeni partinin seçim barajını aşarak 4 milletvekili çıkarması etkili oldu.

Hendel ve Zelekha'nın partisinin Meclise girmesi, İsrail'de seçim hesaplarını daha da karıştırdı.

Bu durumda, mevcut iktidar bloğunun, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon için yeter sayı olan 61 milletvekiline ulaşabilmesi için, Hendel ve Zelekha'yı ikna etse bile, bloklar arası geçiş sağlayacak hamleyi yaparak karşı taraftan parti ya da partileri yanına çekmesi gerekiyor.

Ankete göre, Ortak Arap Listesi'nin 7, Mansur Abbas liderliğindeki Raam'ın 6 sandalye kazanmasıyla Arap partilerinin de İsrail Meclisinde toplam 13 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Muhalefet bloğu ise, Hendel ve Zelekha ile Abbas liderliğindeki Raam'ı yanına çekebildiği takdirde 61 sandalyeye ulaşabiliyor.

İsrail seçim sistemine göre, 120 sandalyeli Mecliste, hükümetin kurulabilmesi için koalisyonun en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Likud, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAN anketinde Eisenkot 23, Netanyahu 20 milletvekiliyle önde gidiyor - Son Dakika

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