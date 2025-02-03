Kanada, ABD'den İthalatta Gümrük Vergisi Uyguluyor

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OTTAWA, 3 Şubat (Xinhua) -- Kanada, ABD'den ithali sırasında gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin listesini açıkladı. Söz konusu ürünlerin toplam değeri, 30 milyar Kanada dolarını (yaklaşık 21 milyar ABD doları) buluyor.

Maliye Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamada ABD'nin, Kanada mallarına yönelik haksız gümrük vergilerini 4 Şubat'ta uygulamaya başlayacağı hatırlatılarak, buna karşı ülkenin ilk aşamada alacağı önlemlerin de bu tarihte yürürlüğe konulacağı belirtildi.

ABD'den ithal edilirken gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında çeşitli içecekler, kozmetikler ve kağıt ürünleri yer alıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi günü yaptığı açıklamada 125 milyar Kanada doları (85 milyar ABD doları) değerinde ek bir ürün listesi daha hazırladıklarını söyledi.

Trudeau'nun açıklamasında hazırlanmakta olan ikinci liste yürürlüğe konulmadan önce 21 gün boyunca kamuoyundan listeyle ilgili görüş alınacağı belirtildi.

Trump yönetimi cumartesi günü Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata gümrük vergisi getirmişti. Kanada'dan ithal edilecek ürünlere yönelik gümrük vergisi yüzde 25, enerji ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi ise yüzde 10 olarak belirlendi.