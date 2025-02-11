Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine Yanıt Verecek

Güncel

OTTAWA, 11 Şubat (Xinhua) -- Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerine karşılık vereceklerini söyledi.

Champagne pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada'nın uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunduğunu ve Trump'ın gümrük vergisi kararlarının ayrıntılarını incelediklerini belirtti.

Champagne, "Yanıtımız net ve ölçülü olacak" dedi.

Trump pazartesi günü imzaladığı kararnamelerle alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmış, çelik ve alüminyum için uygulanan gümrük vergileri kapsamındaki vergisiz kotalara, muafiyet ve istisnalara son vermişti.

Kanada basınına göre, ülkenin çelik sektörü gümrük vergilerinde misillemeye gitmesi için federal hükümete çağrı yapıyor.