Kanada Başbakanı Carney, Kanada'nın güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurma peşinde olduğunu belirterek Türkiye'yi bu açıdan istisnai bir ortak olarak niteledi. Carney'e göre Türkiye, bu yaklaşımda istisnai bir ortak olarak öne çıkıyor.
Kanada Başbakanı Carney: "Kanada güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurma peşinde. Türkiye bu açıdan istisnai bir ortak"
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22.10.2026 18:06:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'yi güvenilir ortaklar arasında istisnai gördü - Son Dakika
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