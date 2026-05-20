Kanada Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail'in kötü muamelesinin "kabul edilmez" olduğunu ve İsrail Büyükelçisi'nin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail tarafından yapılan kötü muameleye tepki gösterdi.

Kanada Başbakanı, "Filodaki sivillere yönelik, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir tarafından paylaşılan görüntülerde belgelenenler de dahil, o menfur muamele kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

İsrail'e, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Kanadalıların emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusunda sorumluluklarını hatırlatan Carney, Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın Kanada vatandaşlarının söz konusu haklarının korunmasını talep etmek üzere İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde yetkililere talimat verdiği bilgisini paylaştı.

Carney, Kanada'nın, Ben-Gvir'in "tekrarlayan şiddet eylemlerine yanıt olarak", mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı da dahil, kendisine halihazırda katı yaptırımlar uyguladığını hatırlattığı açıklamasında, "Sivillerin korunması ve insan onuruna saygı, her yerde ve her zaman gözetilmelidir." sözlerine yer verdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.