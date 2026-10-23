Kanada Başbakanlığından Türkiye ile stratejik ortaklığa ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kanada Başbakanlığından Türkiye ile stratejik ortaklığa ilişkin açıklama

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- Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında ticaret, savunma, enerji ve ulaştırma alanlarında yeni işbirliği adımları atılırken, 2027'de Türkiye'ye ticaret heyeti gönderilecek Türkiye ile Kanada arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin ilk turu 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

Kanada Başbakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin ilk turunu 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceklerini, 2027'de Türkiye'ye ticaret heyeti göndereceklerini bildirdi.

Kanada Başbakanlığı, Başbakan Mark Carney'in Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki stratejik ortaklık kapsamında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Carney'in Ankara ve İstanbul ziyaretinin, Kanada'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ikili başbakanlık ziyareti olduğu belirtildi.

Kanada'nın, vatandaşları için daha fazla istikrar, güvenlik ve refah sağlamak, ülke içindeki gücünü pekiştirmek ve yurt dışında güvenilir ortaklarla daha derin işbirlikleri kurmaya odaklandığı aktarılan açıklamada, "Bir NATO müttefiki ve G20 üyesi olan Türkiye, bu misyonda kritik bir ortak olmasının yanı sıra, henüz tam olarak kullanılmamış önemli bir potansiyele de sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye, 85 milyondan fazla nüfusa sahip, dünyanın en dinamik ekonomilerinden biridir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan ülke, 24 serbest ticaret anlaşması ağına sahiptir. NATO'nun ikinci büyük daimi ordusuna ve dünyanın en önemli ve yenilikçi savunma sanayilerinden birine sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Carney ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde Kanada-Türkiye Stratejik Ortaklığı'nın başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda üç yıllık eylem planının desteklediği işbirliğinin ticaret ve yatırım, savunma ve güvenlik, enerji ile halklar arası ilişkiler alanlarında derinleştirileceği kaydedildi.

Türkiye-Kanada STA müzakerelerinin ilk turu 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

İki ülke arasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına (STA) yönelik müzakerelerin ilk turunun 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Kanada ile Türkiye arasındaki ticaretin 2020'den bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığı aktarıldı.

Açıklamada, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank arasında üçüncü ülkelerdeki projelerde işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Carney'in İstanbul'da Türk iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Kanada'nın enerji, madencilik, havacılık ve savunma sanayisi alanlarında yatırım fırsatlarını artırmayı hedeflediğinin altı çizildi.

Kanada 2027'de Türkiye'ye ticaret heyeti gönderecek

Açıklamada, "Bu fırsatları değerlendirmek üzere Başbakan, 2027 yılında Uluslararası Ticaret Bakanı'nın liderliğinde Türkiye'ye bir Kanada ticaret heyeti gönderileceğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Savunma alanında iki ülkenin NATO müttefiki olarak işbirliğini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, Kanada ile Türkiye arasında savunma sanayisi ortaklıklarına yönelik yeni bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Enerji alanında ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve kritik mineraller konusunda işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak bildiri imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, genişletilen Hava Ulaştırma Anlaşması ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu uçuş sayısının 12'den 21'e çıkarıldığı, kargo uçuşlarında ise sınırsız imkan sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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