Kanada'da Soykırım İddialı Kuruluşların Hayır Statüsü İptal Edildi

22.02.2026 14:25
Kanada, soykırım için asker toplamakla suçlanan iki kuruluşun hayır statüsünü iptal etti.

Kanada'da soykırım için asker topladığı belirtilen iki kuruluşun "hayır kurumu" statüsü iptal edildi.

Kanada Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kararda, Ontario eyaletinde faaliyet gösteren Toronto merkezli Kanada Siyonist Kültür Derneği (CZCA) ile Quebec'te kayıtlı "Canada Charity Partners" adlı kuruluşların Kanada Gelir İdaresi (CRA) tarafından tanınan "hayır kurumu" statülerinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Kararda, statü iptaliyle birlikte söz konusu kuruluşların vergi avantajı sağlayan bağış makbuzu düzenleyemeyecekleri ve vergi muafiyetinden yararlanamayacakları belirtildi.

Soruşturma yıllar öncesine dayanıyor

Kararın ardından Sadece Barış Savunucuları (JPA) isimli insan hakları savunucusu gruptan yapılan açıklamada, CZCA'ya yönelik inceleme taleplerinin ilk olarak Filistinli-Kanadalı mülteci Khaled Mouammar ile Haham David Mivasair tarafından 2021'de, kuruluşun İsrail ordusuna ve işgal politikalarına destek verdiği iddiaları üzerine yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, incelemeler sonucunda, CRA'nın CZCA'nın faaliyetlerinden yaklaşık 2010 yılından itibaren haberdar olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı.

Canada Charity Partners isimli kuruluş hakkında ise 2023 yılında "Israel Gives" adlı yapıya mali aktarım sağladığı gerekçesiyle JPA tarafından başvuruda bulunulduğu bildirilen açıklamada, 2024 yılında Canada Charity Partners'ın yurt dışındaki alıcıları bildirmek için kullanılan standart raporlama çizelgesi yerine CRA'nın "niteliksiz bağışçı" uygulamasını kullandığı ve bu kapsamda çeşitli "askeri yapılara" fon aktarmayı sürdürdüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ocak 2025'te JPA'nın, Canada Charity Partners için aracılık yapan başka bir hayır kurumunun da soruşturulmasını istediğine işaret edildi.

CRA'nın her iki kuruluşun hayırseverlik statüsünü iptal etmesine ilişkin ayrıntılı gerekçelerin yer aldığı belgelerin talep edildiği ifade edilen açıklamada, yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Söz konusu karar, Kanada'da hayır kurumlarının yurt dışı faaliyetleri ve bağışların kullanımına ilişkin denetim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA

