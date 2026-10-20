Kanada'da tüketici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,1'e yükseldi

Kanada'da tüketici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,1'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttığını açıkladı. Ağustosta yüzde 3 olan TÜFE artışı eylülde yüzde 3,1'e yükseldi.
VANCOUVER, 20 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki benzin istasyonu, 19 Ekim 2026.
Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttığını bildirdi. Bu artış ağustos ayında yüzde 3 seviyesindeydi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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