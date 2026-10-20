Kanada'da tüketici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,1'e yükseldi

VANCOUVER, 20 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki benzin istasyonu, 19 Ekim 2026.

Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttığını bildirdi. Bu artış ağustos ayında yüzde 3 seviyesindeydi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)