Kanada\'dan Fransa için Seyahat Uyarısı

Kanada, "yüksek terör tehdidi" gerekçesiyle vatandaşlarına Fransa'yı ziyaret ederken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kanada hükümetinin resmi internet sitesinden yayımlanan seyahat uyarısında, Kanada'nın Paris Büyükelçiliğinin telefon hatlarının çöktüğü bildirildi.

"FRANSA'DA TERÖR TEHDİDİ YÜKSEK"

Uyarıda, Kanada vatandaşlarına yönelik "Fransa'da terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle çok dikkatli olunması" çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıda ayrıca "Son birkaç yıldır Fransa'da fırsatçı ve önceden tasarlanmış birkaç saldırı gerçekleşti. Bunlar birçok ölüm ve yaralanmayla sonuçlandı. Başka saldırılar da olası" denildi.