Kanada'dan Nükleer Enerji Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'dan Nükleer Enerji Stratejisi

Kanada\'dan Nükleer Enerji Stratejisi
23.06.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, nükleer enerji için yeni stratejiyle büyük reaktörler ve küçük modüler reaktörler inşa edecek.

OTTAWA, 23 Haziran (Xinhua) -- Kanada, nükleer enerji alanındaki gelişimini hızlandırmayı hedefleyen yeni bir strateji yayımladı.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan strateji, ülke genelinde 10 adede kadar büyük ölçekli yeni nükleer reaktör inşa edilmesini öngörüyor. Bu reaktörlerden ikisinin inşasına 2035 yılına kadar başlanması, beşinin ise 2040 yılına kadar planlama veya geliştirme aşamasına geçmesi hedefleniyor.

Strateji ayrıca, küçük modüler reaktörlerin kullanımını hızlandırmayı da içeriyor. Bu kapsamda, 2030'lu yılların sonlarında uzak yerleşim bölgelerinde kullanılmak üzere Kanada üretimi bir mikroreaktörün 2035 yılına kadar geliştirilmesi planlanıyor.

Strateji, Kanada'nın yerli Döteryum Uranyum (CANDU) teknolojisini 2040'a kadar en az dört yeni uluslararası pazara yerleştirmeyi hedefliyor. Strateji kapsamında ülkenin, 15 yıllık süreç içerisinde 6 ila 10 yeni nükleer pazara giriş yapması öngörülüyor.

Bakanlık ayrıca, yeni nükleer enerji projelerinin federal finansmanına ilişkin politika taslağının Nisan 2027'ye kadar yayımlanacağını duyurdu. Açıklamada, ülkenin uranyum ihracatını 2035 yılına kadar 2024 seviyelerine kıyasla iki katına çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Kanada'da nükleer enerji, halihazırda elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor. Ülke, Ontario ve New Brunswick eyaletlerinde toplam 17 CANDU reaktörü işletiyor. Kanada'nın nükleer teknolojisi, aynı zamanda dünya genelinde altı ülkede 26 reaktöre de enerji sağlıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Kanada, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan Nükleer Enerji Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:25:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'dan Nükleer Enerji Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.