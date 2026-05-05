Kanada'dan Ukrayna'ya 270 Milyon Dolar Askeri Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'dan Ukrayna'ya 270 Milyon Dolar Askeri Yardım

05.05.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Carney, Ukrayna'ya destek amacıyla 270 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'nın savunma kapasitesini desteklemek amacıyla 270 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacaklarını açıkladı.

CBC News kanalının haberine göre, Carney, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi'nde, uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın Ukrayna'ya yapacağı 270 milyon dolarlık askeri yardım duyuran Carney, bunu "Ukrayna'nın bir miktar üstünlük sağladığı çatışmada büyük bir yapbozun parçası" olarak nitelendirdi.

Carney, Kanada'nın Ukrayna'yı desteklediğini kaydederek söz konusu yardımın Ukrayna'nın mücadelesinin güçlendirilmesine ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Kanada'nın Avrupa ile ortaklık kurmak için "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu vurgulayan Carney, dünyanın teknoloji, enerji, ticaret ve jeopolitik konularda kırılma yaşadığını savundu.

Carney, "Uluslararası düzenin yeniden kurulacağına dair kişisel olarak kesin bir inancım var, ancak bu yeniden yapılanma Avrupa'dan hareketle kaynaklanacak." dedi.

Ayrıca, Kanada Başbakanı Carney, "Dünyayı olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul etmeliyiz. Nostaljinin bir strateji olmadığını biliyoruz, ancak daha çıkarcı, dar görüşlü ve acımasız bir dünyaya boyun eğmeye mahkum olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu tür toplantılar daha iyi bir yolun olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kanada'ya maddi ve manevi destekleri için teşekkürlerini dile getirdi.

Söz konusu destek NATO'nun ihtiyaç listesinde yer alan askeri ekipmanların temininde kullanılacak ve bu destekle Kanada'nın Ukrayna'ya toplam mali yardımı yaklaşık 25,8 milyar dolara ulaşacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan Ukrayna'ya 270 Milyon Dolar Askeri Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:12:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'dan Ukrayna'ya 270 Milyon Dolar Askeri Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.