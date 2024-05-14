Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor

(ANKARA) - Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'nin 15-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuk Bakan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
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