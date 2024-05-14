Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor - Son Dakika
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Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor

Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Joly'nin 15-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve ikili ilişkiler ile Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

14.05.2024 10:24
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(ANKARA) - Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'nin 15-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuk Bakan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor - Son Dakika

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