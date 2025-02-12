Kanada Fentanil Çarı'nı Atadı - Son Dakika
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Kanada Fentanil Çarı'nı Atadı

Kanada, emekli komiser Brosseau'yu 'Fentanil Çarı' olarak atayarak uyuşturucu ile mücadeleyi hızlandıracak.

12.02.2025 11:17
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Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu, "Fentanil Çarı" olarak atadı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden atama kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kanada Kraliyet Atlı Polisinde (RCMP) 20 yıldan fazla görev yapmış emekli komiser Brosseau'nun, ülkenin "Fentanil Çarı" olarak atandığı belirtildi.

Brosseau'nun Başbakan Justin Trudeau'nun Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışman Yardımcısı olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, yeni çarın, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ABD'li yetkililer ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapacağı kaydedildi.

Trump'ın Kanada'ya ek tarife getirmesi

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.

Trudeau ise misilleme olarak ABD'den 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 tarife uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları tutarındakiler için 4 Şubat'tan itibaren, 125 milyar Kanada doları tutarındakiler için de 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Trudeau, Trump ile görüşmesinin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik önlemler karşısında ABD'nin getirdiği yüzde 25'lik tarife en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıklamıştı.

Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Fentanil Çarı'nı Atadı - Son Dakika

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