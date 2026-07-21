Kanada GCAP'a Gözlemci Olarak Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada GCAP'a Gözlemci Olarak Katıldı

21.07.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın yürüttüğü GCAP projesine gözlemci olarak katıldığını açıkladı.

Kanada hükümeti, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın işbirliğiyle yürütülen "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli yeni nesil savaş uçağı projesine "gözlemci" olarak katıldığını bildirdi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kanada Ulusal Savunma Bakanı David J. McGuinty'nin Londra'da İtalya, Japonya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada 4 bakanın, bu görüşmede Kanada'nın "gözlemci" statüsüyle GCAP'a katılmasını ve bu katılımdan doğacak fırsatları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Gözlemci statüsünün Kanada'ya GCAP marjında endüstriyel kapasiteler ve güvenlik gereksinimleri ile daha geniş ortaklık fırsatları hakkında bilgi sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Bu durum, GCAP aracılığıyla güvenilir, benzer düşüncelere sahip ortaklar arasında işbirliğini güçlendirmede önemli bir adımı işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bakanların görüşmede "benzer düşüncelere sahip ortaklarla işbirliğine ve gelecekteki güvenlik zorluklarını karşılayabilecek yeni nesil bir savaş uçağının üretilmesine" yönelik bağlılıklarını teyit ettiği kaydedildi.

GCAP

İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu GCAP, üç ülke işbirliğiyle yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak biliniyor.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı projede 2035'e kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 2027'ye kadar prototip savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Savunma, Japonya, İtalya, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada GCAP'a Gözlemci Olarak Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada GCAP'a Gözlemci Olarak Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.