Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İlk haftada Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybederken, dört büyükler arasında kazanan tek takım Beşiktaş oldu. Güncellenen oranlarda Fenerbahçe 2.04 ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken, Galatasaray 2.13 ile ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de yeni sezon dört büyüklerin aldığı sonuçlarla dikkat çekici bir başlangıca sahne oldu.  Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu.  Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak haftayı tek puanla tamamladı.

DÖRT BÜYÜKLER ARASINDA SADECE BEŞİKTAŞ KAZANDI

İlk haftada dört büyükler arasında 3 puanı alan tek takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

İlk haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da yeniden belirlendi. Fenerbahçe'nin daha önce 2.03 olan oranı 2.04'e yükselmesine rağmen sarı-lacivertliler favori konumuna geldi. Galatasaray'ın 2.03 olan şampiyonluk oranı ise 2.13'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar, güncellenen oranlarda Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI DÜŞTÜ

Trabzonspor'un daha önce 9.20 olan şampiyonluk oranı 8.60'a geriledi. Bordo-mavililer böylece sıralamada üçüncü basamakta yer aldı. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ın oranı ise 11.00'den 10.00'a düştü. Başakşehir'in oranı 70.00'den 50.00'ye gerilerken, Göztepe'nin şampiyonluk oranı 100.00'den 150.00'ye yükseldi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA SON DURUM

  • 1- Fenerbahçe: 2.04 (Önceki oran: 2.03)
  • 2- Galatasaray: 2.13 (Önceki oran: 2.03)
  • 3- Trabzonspor: 8.60 (Önceki oran: 9.20)
  • 4- Beşiktaş: 10.00 (Önceki oran: 11.00)
  • 5- Başakşehir: 50.00 (Önceki oran: 70.00)
  • 6- Göztepe: 150.00 (Önceki oran: 100.00)

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Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    yenilen takımın oranı. valla havaya sokmaya çalışıyorlar. iddia ediyorum ki fb bu sene 4 üncü olacak 1 0 Yanıtla
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