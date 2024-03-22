Kanada, göçmen ve sığınmacıları hapishanelerde tutma anlaşmalarını feshetti

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü, Kanada'nın tüm eyaletlerinin katılımıyla, federal hükümetin gözaltına alınan göçmen ve sığınmacıları bölge hapishanelerinde tutmasına olanak sağlayan anlaşmaların tamamının feshedildiğini duyurdu.

HRW ile Uluslararası Af Örgütü, "Kanada'ya hoş geldiniz" sloganıyla Ekim 2021'de başlatılan kampanyaya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Newfoundland-Labrador eyaletinin, 12 Mart'ta, Kanada Sınır Hizmetleri Dairesine ilgili anlaşmanın feshedildiğini bildirmesiyle ülkedeki tüm eyaletlerin, federal hükümetin gözaltına alınan göçmen ve sığınmacıları bölge hapishanelerinde tutmasına olanak sağlayan uygulamaya son verildiği belirtildi.

Kanada'da göçmenlerin gözaltında tutulma süresine ilişkin yasal bir sınırlama bulunmadığı belirtilerek söz konusu uygulamanın insan hakları ilkelerine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, federal hükümetin de eyaletlerin kararı doğrultusunda yasal düzenlemeye gitmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü Kanada Genel Sekreteri Ketty Nivyabandi, "Sadece göçmenlik gerekçesiyle kişileri hapishanelerde tutan uygulamayı sonlandırmaya karar veren eyaletleri takdir ediyoruz. Artık federal hükümet üzerinde insan haklarını ihlal eden bu sistemin ülke çapında sonlandırması için açık bir baskı var." ifadelerini kullandı.

HRW ile Uluslararası Af Örgütü'nün 2021 raporunda, Kanada'da göçmenlerin gözaltı sürecinde ırkçılığa maruz kalan kişilerin ve özellikle siyahi erkeklerin, bölge hapishanelerinde daha kısıtlayıcı şartlarda, daha uzun süre tutulduğu ve engelli kişilerin de ayrımcılıkla karşılaştığı tespit edilmişti.