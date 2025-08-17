Kanada Hükümeti Air Canada Grevinde Tahkim Kararı Aldı - Son Dakika
Kanada Hükümeti Air Canada Grevinde Tahkim Kararı Aldı

17.08.2025 14:33
Kanada, Air Canada çalışanlarının grevi sonrası zorunlu tahkim talimatı vererek anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Kanada hükümeti, Air Canada hava yolu şirketi çalışanlarının greve başlaması sonrası anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı verdi.

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada çalışanlarının greviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hajdu, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için tahkim talimatı verdiğini açıkladı.

Tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirten Hajdu, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Karar "bağlayıcı" olduğundan, iki taraf da uymak zorunda kalacak.

Hükümetin tahkim kararının ardından Air Canada, uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk seferlerin bu akşam gerçekleştirileceği, operasyonların tamamen normale dönmesinin ise birkaç gün süreceği bildirildi.

Air Canada şirketi çalışanları, greve gideceklerini duyurmuştu. Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

