Kanada\'nın Bell Media Şirketi İşten Çıkarmalar ve Radyo Kanalı Satışı Planlıyor

Kanada'nın en büyük medya şirketlerinden Bell Media, ana şirketi BCE Inc'in 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını ve 103 bölgesel radyo kanalından 45'ini satacağını duyurmasının ardından televizyon kanallarındaki bazı haber yayınlarına son vereceğini ve diğer programlarda da kesintilere gideceğini açıkladı.
Bell Media çalışanlarına gönderilen iç yazıda, şirket bünyesindeki CTV ve BNN Bloomberg gibi televizyon kanallarının söz konusu işten çıkarmalardan derhal etkileneceği belirtildi.
Yerel televizyon, radyo ve Bell Media Stüdyolarından sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Daigle ve Bell Media Haberlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Gray tarafından imzalanan yazıda, Toronto dışında yayın yapan tüm CTV kanallarında hafta içi öğlen haber bültenlerinin sona ereceği kaydedildi.
Buna göre, ayrıca, Toronto, Montreal ve Ottowa dışındaki tüm CTV ve CTV2 kanallarında hafta sonları saat 18.00 ve 23.00 haber bültenlerinin de kaldırılacağı ifade edildi.
Öte yandan, satılacak radyo kanallarının British Columbia, Ontario, Quebec ve Atlantik Kanada bölgelerinde bulunduğu belirtilirken Bell Media Yönetim Kurulu Başkanı Sean Cohan, 103 bölgesel radyo kanalından 45'inin 7 ayrı alıcıya devredileceği bilgisini paylaştı.
Daha önce Bell Media'nın ana şirketi BCE Inc'in "maliyet düşürme tedbirleri" kapsamında 4 bin 800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı açıklanmıştı.
BCE Inc, Haziran 2023'te de çalışanlarından 1300 kişiyle yollarını ayırmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi başsağlığı mesajı yayımladı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında ''AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur.'' ifadelerine tepki gösterek ''Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı.'' dedi.
40 il, İstanbul dahil 16 büyükşehir adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.
DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Doğan, adayları duyurduktan sonra "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kanada'nın Bell Media Şirketi İşten Çıkarmalar ve Radyo Kanalı Satışı Planlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?