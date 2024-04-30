Hindistan, Kanada\'yı \'Halistan\' sloganları nedeniyle protesto etti

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YENİ Hindistan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Sih topluluğuna hitap ettiği bir etkinlikte "Halistan" sloganları atılması üzerine Kanada'nın yüksek temsilci yardımcısını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın Toronto kentinde Trudeau'nun konuşma yaptığı bir Sih etkinliğinde "Sih Ülkesi" anlamına gelen "Halistan" sloganları atılması üzerine, Kanada'nın yüksek temsilci yardımcısının bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu etkinlikte "böylesi rahatsız edici eylemlerin denetlenmeden devam etmesine izin verilmesinden duyulan derin endişe ve sert itirazın" Kanada yüksek temsilci yardımcısında iletildiği kaydedildi.

Benzer davranışların Hindistan-Kanada ilişkilerini zedelemesinin yanı sıra Kanada'daki şiddet ve suç olaylarını arttıracağı belirtilen açıklamada, "Bu durum, Kanada'da ayrılıkçılığa, aşırıcılığa ve şiddete tanınan siyasi alanı bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesi kullanıldı.

Halistan, "Sih ülkesi" anlamına geliyor

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.