Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli

Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli
25.05.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre Kanadalıların %80'i ABD'nin yanlış yolda olduğunu düşünüyor.

OTTAWA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Kısa süre önce yapılan bir ankete göre Kanadalılar, ABD'nin izlediği politikalar konusunda son derece endişeli. Ankete göre ABD'nin yanlış yolda olduğunu düşünen Kanadalıların oranı yüzde 80.

Kanada merkezli anket ve pazar araştırma şirketi Abacus Data'nın pazar günü yayımladığı sonuçlara göre Kanadalıların yalnızca yüzde 14'ü ABD'nin doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si, kendi ülkelerinin doğru yönde ilerlediğini, yüzde 39'u ise yanlış yolda olduğunu söylüyor.

Sonuçlar, Donald Trump'ın yeniden başkan seçildiği ve Mark Carney'nin Kanada Başbakanı olduğu günden bu yana, Kanada'ya yönelik algılarla dünyaya yönelik algılar arasındaki farkın giderek arttığını ortaya koyuyor.

Abacus Data CEO'su David Coletto, "Günümüzde kamuoyu, iç meselelerden çok dış etkenler kaynaklı endişelerle şekilleniyor" dedi.

Coletto, pahalılık ve ekonomik belirsizlik konusunda derin endişe duymaya devam eden Kanadalıların, bunun için doğrudan federal hükümet yerine, Trump, ABD'deki istikrarsızlık ve genel küresel dalgalanma gibi dış etkenleri giderek daha çok suçladıklarını ifade etti.

Öte yandan Kanada federal hükümetine görev onayı verenlerin oranı yüzde 59, vermeyenlerin oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Bu oran, Ağustos 2016'da Justin Trudeau hükümetine verilen yüzde 57'lik en yüksek onay oranını geride bıraktı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:33:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.