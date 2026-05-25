Kanadalılar ABD Politikasından Endişeli

OTTAWA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Kısa süre önce yapılan bir ankete göre Kanadalılar, ABD'nin izlediği politikalar konusunda son derece endişeli. Ankete göre ABD'nin yanlış yolda olduğunu düşünen Kanadalıların oranı yüzde 80.

Kanada merkezli anket ve pazar araştırma şirketi Abacus Data'nın pazar günü yayımladığı sonuçlara göre Kanadalıların yalnızca yüzde 14'ü ABD'nin doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si, kendi ülkelerinin doğru yönde ilerlediğini, yüzde 39'u ise yanlış yolda olduğunu söylüyor.

Sonuçlar, Donald Trump'ın yeniden başkan seçildiği ve Mark Carney'nin Kanada Başbakanı olduğu günden bu yana, Kanada'ya yönelik algılarla dünyaya yönelik algılar arasındaki farkın giderek arttığını ortaya koyuyor.

Abacus Data CEO'su David Coletto, "Günümüzde kamuoyu, iç meselelerden çok dış etkenler kaynaklı endişelerle şekilleniyor" dedi.

Coletto, pahalılık ve ekonomik belirsizlik konusunda derin endişe duymaya devam eden Kanadalıların, bunun için doğrudan federal hükümet yerine, Trump, ABD'deki istikrarsızlık ve genel küresel dalgalanma gibi dış etkenleri giderek daha çok suçladıklarını ifade etti.

Öte yandan Kanada federal hükümetine görev onayı verenlerin oranı yüzde 59, vermeyenlerin oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Bu oran, Ağustos 2016'da Justin Trudeau hükümetine verilen yüzde 57'lik en yüksek onay oranını geride bıraktı.