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Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü - Son Dakika
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Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusunun patlaması sonucu cadde su birikintileriyle dolup taştı. Patlak nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca müdahale edilemeyen olay, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

31.01.2024 13:31
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Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusu patladı. Asfaltı delen su caddeyi göle çevirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusunun patlaması üzerine cadde göle döndü. Asfaltı delerek dışarı fışkıran su nedeniyle caddede su birikintileri oluştu.

Yaklaşıl 4 saat boyunca müdahale edilemeyen patlak sonrası cadde göle döndürürken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü
Kaynak: İHA

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