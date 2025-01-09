Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da gerçekleştirilen kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte İzzet Keskin ve Sinan Yaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili inşaat sorumlusunun gözaltına alındığı bildirildi.

09.01.2025 15:16  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KURTARMAK İSTERKEN TOPRAK ALTINDA KALMIŞ

Kanalizasyon kazısında meydana gelen göçüğün altında kalan İzzet Keskin'in (26) de cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Keskin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan ilk anda cansız bedenine ulaşılan kişinin kepçe operatörü Sinan Yaman (41) olduğu ortaya çıktı. Sinan Yaman'ın, göçük oluşmasının ardından İzzet Keskin'i kurtarmaya çalışırken kayan toprağın altında kaldığı öğrenildi.

OLAYDA 1 GÖZALTI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili inşaat sorumlusu 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ankara ili Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde 9 Ocak 2025 günü saat 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında, Sinan Yaman ve İzzet Keskin isimli çalışanlar, meydana gelen göçük altında kalmıştır. Teknik ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışması neticesinde her 2 vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu 1 kişi gözaltına alınmış olup; konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ-Emre EFE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnşaat, Ankara, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.