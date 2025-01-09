Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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KURTARMAK İSTERKEN TOPRAK ALTINDA KALMIŞ

Kanalizasyon kazısında meydana gelen göçüğün altında kalan İzzet Keskin'in (26) de cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Keskin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan ilk anda cansız bedenine ulaşılan kişinin kepçe operatörü Sinan Yaman (41) olduğu ortaya çıktı. Sinan Yaman'ın, göçük oluşmasının ardından İzzet Keskin'i kurtarmaya çalışırken kayan toprağın altında kaldığı öğrenildi.

OLAYDA 1 GÖZALTI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili inşaat sorumlusu 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ankara ili Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde 9 Ocak 2025 günü saat 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında, Sinan Yaman ve İzzet Keskin isimli çalışanlar, meydana gelen göçük altında kalmıştır. Teknik ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışması neticesinde her 2 vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu 1 kişi gözaltına alınmış olup; konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ-Emre EFE/ANKARA,