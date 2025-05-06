Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri çıkardı.
Çarıklı Mahallesi'nde bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kanalizasyondan Kuzu Kurtarıldı - Son Dakika
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