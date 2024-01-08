Kanarya Adaları\'na 4 Tekneyle 216 Düzensiz Göçmen Geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gün içinde 4 farklı tekneyle toplam 216 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Sahil Güvenlik kurumundan basına verilen bilgilerde, Kanarya Adaları'nın Arguineguin, Büyük Kanarya, El Hierro ve La Restinga limanlarına 4 farklı tekneyle toplamda 216 düzensiz göçmenin geldiği ve bunlardan 24'ünün reşit olmadığı belirtildi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan teknelerle İspanya kıyılarına ulaşan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin hepsinin erkek olduğu ve birinin sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı güzergah olan Kanarya Adaları'na, bir yıl öncesine oranla, yüzde 154 artışla 2023'te toplam 39 bin 910 düzensiz göçmen gelmişti.