İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na kasım ayı içinde 130 tekneyle toplam 12 bin 967 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Alfonso Cabello, basına yaptığı açıklamada, Kanarya Adaları'na bu ay gelen düzensiz göçmenleri taşıyan 130 tekneden 109'unun ulaştığı El Hierro Adası'ndaki durumun "çok karışık" olduğunu belirtti.

Cabello, Kanarya Adaları'na kasım ayında şimdiye kadar 12 bin 967 düzensiz göçmenin geldiğini bildirdi.

Tüm yıl düzensiz göçe karşı verdikleri mücadelenin tek bir ayda (kasım) alt üst olduğunu söyleyen Cabello, 2026'nın ilk 10 ayında düzensiz göçmen sınıfında olan toplam 994 çocuğun Kanarya'dan ayrıldığını, diğer taraftan sadece bu ayın ilk 20 gününde 983 çocuğun geldiğini kaydetti.

Cabello, "Kanarya Adaları mevcut durumda 3 bin 325 refakatsiz göçmen çocuğu ağırlıyor ve bu sayı toplam kapasitenin yüzde 427'sinin üzerinde." dedi.

Düzensiz göçmen sorunu İspanya'da önemli boyutlara ulaşırken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto da bölgedeki düzensiz göç durumunu ele almak üzere 3 Aralık'ta Kanarya Adaları'na bir ziyaret gerçekleştirecek.