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Kanarya Adaları'na Son 24 Saatte 449 Düzensiz Göçmen Geldi - Son Dakika
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Kanarya Adaları'na Son 24 Saatte 449 Düzensiz Göçmen Geldi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saat içinde 449 düzensiz göçmen geldi. El Hierro'ya dört farklı tekneyle gelen göçmenler arasında 11'i kadın ve 30'u çocuk bulunuyor. Göçmenlerin sağlık durumları iyi olup, Göçmen Barınma Merkezleri'nde bekletiliyor. Kanarya Adaları'na 2023 yılında toplam 39 bin 910 düzensiz göçmen gelmişti ve ocak ayında da göçmen akını devam ediyor.

Kanarya Adaları\'na Son 24 Saatte 449 Düzensiz Göçmen Geldi
14.01.2024 - 21:23,
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saat içinde 449 düzensiz göçmen geldi.

Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, Kanarya Adaları grubundan El Hierro'ya son 24 saat içinde dört farklı tekneyle 11'i kadın, 30'u çocuk toplam 449 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Kuzey Afrika kıyılarından teknelerle İspanya kıyılarına ulaşan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Göçmen Barınma Merkezleri'nde bekletildikleri kaydedildi.

İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı güzergah olan Kanarya Adaları'na, 2023'te toplam 39 bin 910 düzensiz göçmen gelmişti.

Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını ocak ayında da devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kanarya Adaları'na Son 24 Saatte 449 Düzensiz Göçmen Geldi - Son Dakika
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