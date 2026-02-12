Kanbolat Görkem Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Kanbolat Görkem Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

12.02.2026 18:08
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı."

Arslan, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede taziyeleri başarılı oyuncunun annesi Hatice Soydaş Arslan, babası Avni Arslan ve eşi Hicran Akın Arslan'ın yanı sıra aile bireyleri kabul etti.

Kültür ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı cenaze namazında oyuncu Pınar Altuğ, Gürkan Uygun, Işıl Yücesoy, Selim Bayraktar, Celil Nalçakan, Murat Ünalmış, Birce Akalay, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Nurettin Sönmez, Umut Özkan, İnan Ulaş Torun, Hamdi Alkan, Deniz Çakır, Mehmet Ali Nuroğlu, Emel Çölgeçen ve Nur Sürer de yer aldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Musa Uzunlar, "Böyle bir durumda insan söyleyecek çok fazla şey bulamıyor. Kabullenmesi gerçekten çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim. Bazı şeyler ihmal etmeyelim ve ertelemeyelim." dedi.

Yurdaer Okur, 2 ay öncesine kadar Kanbolat Görkem Arslan ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Hayat çok kısa. Kime ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Son görevimizi yapmaya geldik. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanmakta zorlanıyorum. Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir oyuncuyu, iyi bir insanı kaybettik." görüşlerini paylaştı.

Cem Cücenoğlu, Arslan'ın melek kalpli bir insan olduğunu söyleyerek, "Adını, sanını bilmediğimiz belki binlerce kişiye iyilikleriyle dokunmuştur. Dünya bir beyefendiyi, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler de güzel, yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ali Seçkiner Alıcı da "Arslan'ın pırlanta gibi bir insan olduğunu dile getirerek, "Işıklar içinde uyusun. Yattığı yer incitmesin. İyiler erken gidiyor. Geriye bıraktığı bir sürü eser var." dedi.

Burak Demir ise Arslan ile çok eski bir dostluğu olduğuna işaret ederek, "Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir aktördü. Herhalde kendini çok fazla zorladı, bilmiyorum. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: AA

