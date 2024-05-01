Kandıra Belediye Başkanı turizm işletmecileriyle bir araya geldi

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Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmecileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren Ölmez, Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ölmez, ziyarette yaptığı konuşmada, Kandıra'nın kalkınmasında turizmin çok önemli yere sahip olduğunu, yatırımların önünün açılması konusunda yoğun çaba göstereceğini belirtti.

Sahillerin hareketlendiği yaz sezonunda Kandıralı üniversite öğrencileri için çeşitli çalışma alanları oluşturmayı planladıklarını aktaran Ölmez, gençlere turizm sezonunda iki ay boyunca çalışarak hem eğitim masraflarını karşılayabilecekleri hem de ailelerine yük olmayacakları bir fırsat sunmak istediklerini bildirdi.

Dernek Başkanı Güneş ve beraberindekiler de Ölmez'e başarı ve "hayırlı olsun" dileklerini iletti.