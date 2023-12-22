Kandıra\'da 17 yıl sonra cinayet şüphelisi yakalandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2005 yılında koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı'nın (57) cinayet şüphelisi Sezai Durmuş (54) dosyanın yeniden açılmasının ardından, olaydan 17 yıl sonra geçen yıl yakalanarak tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Durmuş, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise emniyetteki ifadesinde suçu baskı altında kabul ettiğini iddia etti. Durmuş, Arıcı ile aralarında husumet değil küslük olduğunu belirtirken, mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kandıra ilçesinin kırsal Alefli Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Seyfettin Arıcı, 9 Eylül 2005'te fındıklıkta koyunlarını otlatırken tüfekle vurularak öldürüldü. O tarihte jandarmanın yaptığı çalışmalarda cinayet şüphelisi bulunamadı, dosya, faili meçhul olarak rafa kaldırıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl dosyayı, cinayetin yeniden araştırılması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gönderdi. Dosyadaki delilleri inceleyen polis, mahalleye giderek bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Seyfettin Arıcı ile aynı mahallede oturan Sezai Durmuş arasında 1986 yılından bu yana husumet olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde Arıcı'yı öldürdüğünü kabul eden Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1986 YILINDA KIZININ KAYBOLMASININ KENDİSİNDEN BİLİNDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olaya ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sezai Durmuş, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. İlk duruşmada olayı anlatan tutuklu sanık Durmuş, Arıcı'yla arasında olan şeyin husumet değil küslük olduğunu söyledi. Durmuş, 1986 yılında Arıcı'nın kızının 2-3 saatliğine kaybolmasının kendisinden bilindiğini ancak kendisinin bu olayla ilgisinin olmadığını anlattı. Arıcı'nın öldürülmesi sonrasında köydeki tüfeklerin toplandığını, kendisine ait 2 tüfeğini ekiplere verdiğini söyleyen Durmuş, emniyetteki ifadesinde suçu baskı altında kabul ettiğini anlattı.

'OLAYI DUYDUK, OLAY YERİNE GİTTİK'

Olay gününü de anlatan Durmuş, "O saatlerde evimdeydim. 9.30'da eşimle yemek yedik. Hatta babam, hayvanları götürdü. Necmi abi gelmiş, 'beraber hayvanları götürelim aşağı otlağa' demiş. İkisi hayvanları götürdüler o saatte. Ben de eşimle evdeydim. Cuma olduğu için hiçbir yere gitmedim, çalışmaya gitmedim. Evimizin önündeki bahçemizde temizlik yaptık Cuma'ya kadar. Sonra bu olayı duyduk. Daha sonra olay yerine gittik" dedi. Emniyetteki ifadesinde Arıcı'nın kendisine çok kötü davrandığını söylediği hatırlatılırken Durmuş, bu ifadeleri reddetti.

'BABAMA SENİ KALDIRACAĞIM DEMİŞ, DUYANLAR VAR'

Öldürülen Arıcı'nın kızı H. Arıcı, babası ölmeden olayın köyde konuşulduğunu belirterek, "Daha önceden zaten babam ölmeden köyde konuşulmuş, 'Seyfi kaldırılacak' diye. Babamla ikisini görenler var. Babam ölmeden birkaç gün önce kavga ettiklerini N.Y. görüyor. Babama 'seni kaldıracağım' demiş, duyanlar var" dedi. Tanık olarak dinlenen Ö.Ö. ise olay gününde 1-2 el silah sesi duyduğunu, ateş eden kimseyi görmediğini söyledi.

'CİNAYETİ İTİRAF ETTİĞİNİ KORKAK BİR TAVIRLA SÖYLEDİ'

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada da tanıklar dinlendi. Tanık olarak ifade veren Kocaeli Barosu'na bağlı Avukat A.A., "29 Kasım 2022 tarihinde sanığın oğlu S.T.'nin ofisine gelerek babasının gözaltına alındığını, bize müdafi olarak görev vermek istediğini söyledi. Emniyete gittiğimde 15 dakika sonra beni sanıkla görüştürdüler, evrakı sorduğumda gizlilik aşamasında olduğunu söyleyerek bana göstermediler" dedi. Ertesi gün sanığı Kandıra'ya götürdüklerini belirten A.A. "CMK'dan avukat atamışlardı, sanığın cinayeti itiraf ettiğini söylediler. Savcının yanına giderek özel müdafi olduğumu, neden haber verilmediğini sordum. Kendisinin haberi olmadığını söyledi. Sanık, cinayeti itiraf ettiğini korkak bir tavırla, ağzında geveleyerek söyledi. Tutuklandıktan birkaç gün sonra sanık, sorguda baskı ve şiddete maruz kaldığını bu sebeple böyle bir ifadenin ortaya çıktığını söyledi. Sanıkla baş başa konuşabileceğimiz ortam olmadı" dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Tutuklu sanık Sezai Durmuş ise mahkemede suçlamaları reddederek, "Köyde maktulün geliniyle ilişki yaşadığıma dair söylenti olduğunu kabul etmiştim ancak ilişkiyi kabul etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.