Kandıra'da Boğulma Tehlikesi: Baba ve İki Oğlu Kurtarıldı
Yasağa rağmen denize giren baba ve iki oğlu, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu ekiplerce kurtarıldı.
Bağırganlı Mahallesi'ndeki Diriliş Koyu mevkisinde isimleri öğrenilemeyen baba ve 2 oğlu, yasağa uymayarak denize girdi.
Denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğullarını görenler, cankurtaran ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, baba ve 2 oğlunu kurtardı.
Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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