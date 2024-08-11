Kandıra'da çaya giren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kandıra'da çaya giren kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından fark edilen olayda, tatilcilerin yardımıyla yapılan arama sonucunda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

11.08.2024 10:45
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti.

Sarısu Plajı yakınındaki çaya gece saatlerinde giren 36 yaşındaki Semih Kiliç'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.

Araç farlarıyla çayı aydınlatan tatilciler, bir süre Kiliç'i aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Günün aydınlanmasıyla çayda arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Kiliç'in cansız bedenine ulaştı.

Kiliç'in dayısı Murat Özoral, gazetecilere, boğulma haberini alınca İstanbul'dan geldiklerini, yeğeninin birlikte yüzdüğü arkadaşlarını tanımadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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