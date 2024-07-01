Kandıra'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Akcakayran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan G.Ç, Ç.Ç. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda T.D. silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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